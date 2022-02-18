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Олимпиада-2022
1 час назад

Тарасова: «В МОК сидят подлецы и мерзавцы»

Мария Иванова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) после заявлений главы МОК Томаса Баха о российских фигуристках. Об этом сообщает Sport24.

Ранее Бах заявил, что тренеры очень холодно повели себя после выступления фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Валиева была фавориткой турнира, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

«Ей не создали комфорт [после проката], с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», - подчеркнул Бах.

Глава МОК отметил, что это не дает ему уверенности в окружении Камилы и в ее будущем.

Глава МОК назвал виновных в ситуации с допингом Валиевой

Комментируя его слова, Тарасова посоветовала членам МОК «посмотреть на себя, а не на поведение окружения наших спортсменов».

«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят», - сказала она.

Ранее участие Валиевой в ОИ оказалось под угрозой из-за допинг-скандала, который начался после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, перенесли. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет).

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