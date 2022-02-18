Казакевич оценила своё выступление в Пекине

«Считаю, что Олимпиада сложилась для меня удачно. Это мои первые Олимпийские игры. Я показала свой средний результат, участвовала в четырёх гонках. Я очень счастлива оказаться здесь, а также рада, что Олимпиада состоялась в таких непростых условиях. Большое спасибо организаторам, что Олимпиада смогла пройти», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.