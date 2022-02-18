Тихонов: «Валиеву сломали, уничтожили, сволочи!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
В разговоре с Metaratings.ru отвечая на вопрос о срыве Александры Трусовой и ее словах о ненависти к фигурному катанию и нежелании больше выходить на лед, Тихонов подчеркнул, что спортсменка права.
«Саша права: там, где судят люди, погрешности просто неизбежны. А что сделали с Камилой? Они ее сломали, уничтожили, сволочи! Просто сволочи! Я так и предполагал, что золото и серебро будут у наших спортсменок, а Камила займет четвертое место», - сказал Тихонов.
Он также отметил, что Валиева стала жертвой прессинга и не выдержала накала, а слова Трусовой – результат эмоционального срыва.
«Наша красавица (Камила Валиева) не смогла выдержать всего этого безобразия российского. Никто ни за что не отвечает, сволочи – все, кто причастен к этому уничтожению Камилы. Слова Саши вырвались на эмоциях, в пылу страстей. Ее хочет видеть на льду весь мир, это ее призвание», - добавил Тихонов.
Напомним, золотую медаль в личных соревнованиях выиграла Анна Щербакова, Александре Трусовой досталось серебро. Однако звезда квадов осталась недовольна результатами и произнесла эмоциональную речь о ненависти к спорту.
Камила Валиева также не справилась с эмоциями и провалила произвольную программу, упав несколько раз во время исполнения прыжков. Фигуристка, которой предвещали олимпийское золото, заняла лишь 4 место.