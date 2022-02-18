Тихонов: «Валиеву сломали, уничтожили, сволочи!»

«Саша права: там, где судят люди, погрешности просто неизбежны. А что сделали с Камилой? Они ее сломали, уничтожили, сволочи! Просто сволочи! Я так и предполагал, что золото и серебро будут у наших спортсменок, а Камила займет четвертое место», - сказал Тихонов.