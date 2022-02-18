МОК заподозрил тренеров Валиевой в жестоком обращении

Международный олимпийский комитета заподозрил тренеров в «жестоком обращении» с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом со ссылкой на главу МОК Томаса Баха пишет РИА Новости.

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Валиева была фавориткой турнира на Олимпиаде в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Томас Бах заявил, что тренеры очень холодно повели себя после выступления спортсменки в произвольной программе, что не дает ему уверенности в ее окружении и в ее будущем.

«Является ли это ситуация жестоким обращением с ребенком, нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», - заявил Бах.

Ранее участие Валиевой в ОИ оказалось под угрозой из-за допинг-скандала, который начался после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию, который выиграла сборная России. МОК отменил церемонию награждения из-за того, что в допинг-пробе Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Однако Международный Олимпийский комитет предупредил, что если Валиева поднимется на пьедестал и в личном первенстве, то ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения не будет до окончательного решение по делу о допинге.