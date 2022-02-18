Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Логинов - 15-й

Россияне остались без медалей в заключительной гонке Игр

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал олимпийским чемпионом в масс-старте на Играх в Пекине.

Победитель преодолел дистанцию за 38.14,4 и допустивший четыре промаха. Вторым финишировал швед Понсилуома с отставанием в 40,3 секунды (два промаха). Бронза досталась соотечественнику Бе Ветле-Шоста Кристиансену (+1,12,5, три промаха).