«Злые мерзавцы исковеркали судьбу»: Соловьев о Валиевой

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что фигуристка Камила Валиева должна отправиться на следующую Олимпиаду. В интервью «Спорт-Экспрессу» он объяснил ее проигрыш тем, что «взрослые подонки сломали девочку».
«Любовь всей страны, конечно, Камилу очищает. Но спорт сам по себе очень жесток. Когда ты не ломаешься, то это делает тебя великим. Такие вещи закаляют. И сейчас наступает момент истины», - заявил Соловьев.
По его мнению, если Валиева сможет принять участие в следующих Олимпийских играх, это сделает ее имя в спорте великим.
«А если это Камилу до конца сломает, то это будет трагическая и страшная история о том, как злые мерзавцы исковеркали судьбу одаренной девочки», - отметил ведущий.
Соловьев подчеркнул, что в Международном олимпийском комитете (МОК) «травили» Валиеву.
«Они остались подлецами и мерзавцами», - заключил он.
Валиева была фавориткой одиночного турнира Олимпиады в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого участие Валиевой в ОИ оказалось под угрозой из-за допинг-скандала, который начался после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию (в нем победили россияне).
Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, перенесли. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.
Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет), но расследование ее дела еще не завершено.