«Злые мерзавцы исковеркали судьбу»: Соловьев о Валиевой

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что фигуристка Камила Валиева должна отправиться на следующую Олимпиаду. В интервью «Спорт-Экспрессу» он объяснил ее проигрыш тем, что «взрослые подонки сломали девочку».

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«Любовь всей страны, конечно, Камилу очищает. Но спорт сам по себе очень жесток. Когда ты не ломаешься, то это делает тебя великим. Такие вещи закаляют. И сейчас наступает момент истины», - заявил Соловьев.

По его мнению, если Валиева сможет принять участие в следующих Олимпийских играх, это сделает ее имя в спорте великим.

«А если это Камилу до конца сломает, то это будет трагическая и страшная история о том, как злые мерзавцы исковеркали судьбу одаренной девочки», - отметил ведущий.

Соловьев подчеркнул, что в Международном олимпийском комитете (МОК) «травили» Валиеву.

«Они остались подлецами и мерзавцами», - заключил он.

Валиева была фавориткой одиночного турнира Олимпиады в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

До этого участие Валиевой в ОИ оказалось под угрозой из-за допинг-скандала, который начался после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, перенесли. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.