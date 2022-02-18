Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой Швеции. Встреча состоится на стадионе «Национальный», стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.