Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой Швеции. Встреча состоится на стадионе «Национальный», стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.
В составе звеньев сборной России произошли изменения: Вадим Шипачёв сыграет в первом звене с Андреем Чибисовым и Кириллом Семёновым, а Никита Гусев начнёт матч во втором звене с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком.
Состав сборной России:
Федотов (Билялов);
Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачёв — Семёнов;
Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко — Каюмов.