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Олимпиада-2022
1 час назад

Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал со Швецией на Олимпийских играх

Чемпионат.comиещё 2

Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинальный матч мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой Швеции. Встреча состоится на стадионе «Национальный», стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.

В составе звеньев сборной России произошли изменения: Вадим Шипачёв сыграет в первом звене с Андреем Чибисовым и Кириллом Семёновым, а Никита Гусев начнёт матч во втором звене с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком.

Состав сборной России:

Федотов (Билялов);

Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачёв — Семёнов;

Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;

Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко — Каюмов.

«Русские — худший кошмар»: шведы о полуфинале с РФ

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