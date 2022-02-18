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Олимпиада-2022
1 час назад

Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями

ТАСС

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Церемония награждения прошла на объекте "Медал плаза".

Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями
Фото: ТАССТАСС

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла, второй стала Трусова (251,73), бронзовым призером - японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09). Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что отменит церемонию награждения фигуристок в том случае, если Валиева попадет в тройку призеров, эта мера связана с продолжающимся разбирательством по делу о допинг-пробе 15-летней фигуристки.

Щербаковой 17 лет. Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. Обе фигуристки представляют отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" и тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

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