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Олимпиада-2022
48 минут назад

Российским фигуристкам вручили медали Олимпиады-2022

Елена Прошина

В Пекине прошла церемония награждения победителей личного женского турнира по фигурному катанию на ОИ-2022. На пьедестал поднялись россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова — спортсменки заняли первое и второе место соответственно, сообщает «Газета.ru».

Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Трусова, которая вчера крайне эмоционально отреагировала на второе место, сегодня на награждении улыбалась.

Напомним, что по итогам женского турнира Анна Щербакова выиграла золотую медаль, «серебро» досталось Александре Трусовой, которая впервые за историю соревнований выполнила пять четверных прыжков в ходе выступления. Третье место заняла японская фигуристка Каори Сакамото.

Камила Валиева, которая лидировала по итогам короткой программы, заняла четвертое место из-за нескольких ошибок в произвольной программе.

Напомним, что Международный олимпийский комитет заявлял, что отменит церемонию награждения спортсменок в том случае, если Валиева, сдавшая положительную допинг-пробу, займет призовое место.

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