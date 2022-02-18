Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями

В Пекине прошла церемония награждения победителей личного женского турнира по фигурному катанию на ОИ-2022. На пьедестал поднялись россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова — спортсменки заняли первое и второе место соответственно, сообщает «Газета.ru».

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Отмечается, что Трусова, которая вчера крайне эмоционально отреагировала на второе место, сегодня на награждении улыбалась.

Напомним, что по итогам женского турнира Анна Щербакова выиграла золотую медаль, «серебро» досталось Александре Трусовой, которая впервые за историю соревнований выполнила пять четверных прыжков в ходе выступления. Третье место заняла японская фигуристка Каори Сакамото.

Камила Валиева, которая лидировала по итогам короткой программы, заняла четвертое место из-за нескольких ошибок в произвольной программе.