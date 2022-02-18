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Олимпиада-2022
1 час назад

Валиеву и всех других призеров Олимпиады представят к госнаградам

ТАССиещё 2

Олимпийскую чемпионку в командном турнире по фигурному катанию Камилу Валиеву представят к государственным наградам, как и остальных российских победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Валиеву и всех призеров Олимпиады представят к госнаградам
Фото: ТАССТАСС

"К госнаградам будут представлены все победители и призеры Игр. Валиева является победительницей командного турнира", - сказал собеседник агентства.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

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