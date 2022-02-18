Валиеву и всех призеров Олимпиады представят к госнаградам

Олимпийскую чемпионку в командном турнире по фигурному катанию Камилу Валиеву представят к государственным наградам, как и остальных российских победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.