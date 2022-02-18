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Олимпиада-2022
1 час назад

Россияне поверили в победу Валиевой на будущей Олимпиаде

Мария Иванова

Фигуристка Камила Валиева еще может выиграть золото на будущих Олимпийских играх, у нее будет второй шанс, считают пользователи "Рамблера", принявшие участие в опросе. Такой ответ дали 70%, или 2457 респондентов.

Посетители сайта отвечали на вопрос "Камила Валиева еще может выиграть золото в будущих Олимпиадах?"

Двадцать два процента проголосовавших (771 человек) дали отрицательный ответ. Они считают, что "возможность упущена навсегда". Восемь процентов (258 респондентов) затруднились ответить.

Опрос проводился на сайте "Рамблер" 18 февраля. В нем приняли участие 3486 читателей.

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