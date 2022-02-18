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Олимпиада-2022
1 час назад

Тарасова и Морозов обновили личный рекорд в короткой программе на ОИ

Чемпионат.com

В эти минуты в Пекине (Китай) на Олимпийских играх проходят соревнования по фигурному катанию среди спортивных пар. Россияне набрали 84,25 балла, установив личный рекорд.

Тарасова и Морозов обновили личный рекорд в короткой программе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидируют китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Они побили свой же мировой рекорд, набрав 84,41 балла. Второе место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их результат составил 82,76 балла.

Завершают короткую программу россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Напомним, Мишина и Галлямов уже стали олимпийскими чемпионами в командном первенстве, которое проходило в Пекине.

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