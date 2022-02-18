Сборная Норвегии стала рекордсменом зимних Олимпиад

Сборная Норвегии установила рекорд по количеству золотых медалей, полученных на одной зимней Олимпиаде, пишет «Спорт-Экспресс».

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У норвежской сборной 15 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей — всего 34 медали.

В общекомандном медальном зачете это первое место как по количеству золотых наград, так и общему числу медалей.

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане сборная Норвегии завоевала 14 золотых медалей.

На втором месте в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине - сборная Германии. У нее 10 золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград. Также в тройке лидеров сборная США (восемь золотых, столько же серебряных и пять бронзовых медалей).