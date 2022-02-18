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Олимпиада-2022
57 минут назад

Камила Валиева вернулась в Москву с Олимпиады

Говорит Москва

Самолёт с российской фигуристкой приземлился в аэропорту Шереметьево.

Камила Валиева вернулась в Москву с Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После паспортного контроля спортсменка отказалась от общения с прессой, сообщает РИА Новости.

Тем же рейсом из Пекина в Москву прибыл ещё 21 российский спортсмен и восемь членов тренерского штаба.

Накануне на Олимпиаде был разыгран комплект в женском одиночном катании. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова выиграли золото и серебро, бронза у японки Каори Сакамото. Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила несколько ошибок и заняла четвёртое место.

Также во время соревнований стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря прошлого года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до личного турнира Игр.

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