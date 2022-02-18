Сборную Великобритании лишили серебра Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить сборную Великобритании по легкой атлетике серебряной медали Олимпийских игр в Токио в мужской эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста у Чиджинду Уджи. Об этом сообщает пресс-служба CAS.