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Олимпиада-2022
35 минут назад

Сборную Великобритании лишили серебра Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 м из-за допинга

ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить сборную Великобритании по легкой атлетике серебряной медали Олимпийских игр в Токио в мужской эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста у Чиджинду Уджи. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Сборную Великобритании лишили серебра Олимпиады
Фото: ReutersReuters

CAS подтвердил наличие в допинг-пробах 27-летнего британца остарина и S-23, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Таким образом, сборная Великобритании осталась на четвертом месте в медальном зачете Олимпиады с 22 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми медалями.

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