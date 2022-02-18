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Олимпиада-2022
15 минут назад

Число подписчиков Валиевой в Instagram резко увеличилось с начала Олимпиады

Деловая газета "Взгляд"

Количество подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпийских игр в Пекине.

Число подписчиков Валиевой в Instagram резко выросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 4 февраля на аккаунт спортсменки в соцсети было подписано более 208 тысяч человек, сейчас – 950 тыс. человек. Количество подписчиков олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (542 тыс.) увеличилось более чем в два раза, а у серебряного призера ОИ Александры Трусовой (656 тыс.) – почти в два раза, передает РИА «Новости».

Между тем, у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой более 1,3 млн подписчиков, на олимпийскую чемпионку Алину Загитову подписано свыше 1 млн человек.

Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине 15-летняя Валиева победила в составе сборной России в командном турнире и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.

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