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Олимпиада-2022
31 минуту назад

Тутберидзе ответила на критику Баха

Елена Прошина

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила на критику со стороны президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, которого удивило «холодное окружение», встретившее фигуристку Камилу Валиеву после неудачного проката.

Тутберидзе ответила на критику Баха
Фото: ТАССТАСС

В комментарии под постом тренера Александра Жулина в Instagram она написала, что до сих пор «находится в недоумении».

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе.

Камила Валиева сыграла решающую роль в победе сборной России в командном зачете по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Выступая с короткой программой в личном зачете фигуристка также показала лучшие результаты, однако провалилась в произвольной, дважды упав во время проката. В итоге сама спортсменка заняла лишь четвертое место на ОИ-2022.

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