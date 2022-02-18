Тутберидзе ответила на критику Баха

В комментарии под постом тренера Александра Жулина в Instagram она написала, что до сих пор «находится в недоумении».

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе.

Камила Валиева сыграла решающую роль в победе сборной России в командном зачете по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Выступая с короткой программой в личном зачете фигуристка также показала лучшие результаты, однако провалилась в произвольной, дважды упав во время проката. В итоге сама спортсменка заняла лишь четвертое место на ОИ-2022.