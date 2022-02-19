Жулин ответил главе МОК на критику Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который подверг критике Этери Тутберидзе.

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости» Владимир Трефилов/РИА «Новости»

"С позиции мужчины вы вели себя жестко и некорректно. По меньшей мере не вам учить выдающегося тренера манерам", - написал Жулин в сториз Instagram.

Напомним, Бах заявил, что Камилу Валиеву холодно встретили со льда ее тренеры. Он назвал эту ситуацию жестом разъединения. После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире.

Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали. 17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото. Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее Тутберидзе отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в ее адрес.