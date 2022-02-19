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1 час назад

МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой

Деловая газета "Взгляд"

Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

США осудили за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».

В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.

Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

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