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Олимпиада-2022
2 часа назад

Американский фигурист назвал позорной истерику Трусовой после серебра Олимпиады

Lenta.ru

Американский фигурист Адам Риппон высказался об эмоциях российской фигуристки Александры Трусовой после серебра на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводятся в Twitter @alionastwilight.

Американец назвал позорной истерику Трусовой в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен назвал позорной истерику Трусовой после выступления, отметив, что за ней наблюдало большое количество зрителей.

«Девочка не хотела идти на подиум, потому что думала, что должна была стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее катание», — посчитал Риппон.

17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Трусова расположилась на втором месте, набрав 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Третьей стала японка Каори Сакамото.

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Перед церемонией награждения Трусова разрыдалась и заявила, что не будет забирать свою медаль. Она заявила, что ненавидит фигурное катание. Позднее спортсменка объяснила свое поведение тем, что три года не выигрывала крупные соревнования.

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