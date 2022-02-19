Шведы рассказали о странном обряде российских хоккеистов

«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лёд для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку.