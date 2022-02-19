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Олимпиада-2022
2 часа назад

Издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России перед матчем со Швецией

Чемпионат.com

Шведское издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России по хоккею перед полуфинальным матчем Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией (2:1 Б).

Шведы рассказали о странном обряде российских хоккеистов
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лёд для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку.

Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет площадку последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем россиянин сделал это первым и подарил Броме победу», — говорится в сообщении.

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