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Олимпиада-2022
1 час назад

Йоханнес Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Чемпионат.com

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.

Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде-2022
Фото: CLIVE ROSE/GETTY IMAGESCLIVE ROSE/GETTY IMAGES

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезонов-2018/2019, 2021/2022.

Россию в масс-старте представляют: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.

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