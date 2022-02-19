Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде-2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.