Большунов завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в гонке на 30 км. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что для Большунова это уже третья золотая медаль Олимпиады-2022. Ранее россиянин выиграл медали высшей пробы в скиатлоне 15+15 км и эстафете 4 по 10 км. Кроме того, Большунов взял бронзовую медаль в командном спринте.