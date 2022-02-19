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Олимпиада-2022
1 час назад

Большунов завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Елена Прошина

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в гонке на 30 км. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Большунов завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место в масс-старте занял россиянин Иван Якимушкин.

«Бронзу» завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде приняли решение не в пользу россиянина

Россияне Артем Мальцев и Денис Спицев финишировали на четвертом и шестом местах соответственно.

Стоит отметить, что для Большунова это уже третья золотая медаль Олимпиады-2022. Ранее россиянин выиграл медали высшей пробы в скиатлоне 15+15 км и эстафете 4 по 10 км. Кроме того, Большунов взял бронзовую медаль в командном спринте.

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