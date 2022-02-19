Журова: «Фантастика! Александр Большунов — просто царь лыж»

Ты засыпал с одной мыслью, как отрабатывать трассу, и вдруг всё раз и меняется. Ребята должны были быстро отреагировать и переформатировать свою работу, и они это сделали блестяще. Как начали ребята Олимпиаду с золота и серебра, так и золотом с серебром закончили. Наши ребята — огромные молодцы! Удачи теперь нашим девчонкам. А Саше Большунову теперь флаг в руку и гордо нести его на закрытии Олимпийских игр. Я уже говорила вам, что хотела бы его видеть на церемонии закрытия нашим знаменосцем, — сказала Журова «Матч ТВ».