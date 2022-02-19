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Олимпиада-2022
40 минут назад

«Фантастика! Александр Большунов — просто царь лыж» — Журова

Матч ТВиещё 7

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала российского лыжника Александра Большунова, который выиграл марафон на Олимпиаде, царем лыж.

Журова: «Фантастика! Александр Большунов — просто царь лыж»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу Большунов победил в сокращенном марафоне (30 км вместо 50) на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занял еще один россиянин Иван Якимушкин, третьим стал норвежец Симон Крюгер. Для Большунова эта золотая медаль стала третьей на Играх в Пекине.

— Фантастика! Саша Большунов — просто царь лыж, наш царь лыж. Я так переживала за него, но все равно была уверенность в победе. Сегодняшняя лыжная гонка напомнила мне шорт-трек, когда корейцы удерживают соперника, выводя своего вперед. Так неслись наши сегодня и при этом работали тактически, как в шахматах. Безумно интересно было смотреть! Даже, наверное, хорошо, что не было 50 км сегодня. Это же новый вызов для спортсменов.

Ты засыпал с одной мыслью, как отрабатывать трассу, и вдруг всё раз и меняется. Ребята должны были быстро отреагировать и переформатировать свою работу, и они это сделали блестяще. Как начали ребята Олимпиаду с золота и серебра, так и золотом с серебром закончили. Наши ребята — огромные молодцы! Удачи теперь нашим девчонкам. А Саше Большунову теперь флаг в руку и гордо нести его на закрытии Олимпийских игр. Я уже говорила вам, что хотела бы его видеть на церемонии закрытия нашим знаменосцем, — сказала Журова «Матч ТВ».

Ранее на Олимпиаде в Пекине Большунов взял золотые медали в скиатлоне и эстафете.

Олимпиада завершится 20 февраля.

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