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Олимпиада-2022
34 минуты назад

Клебо: это не та концовка Олимпиады, на которую я рассчитывал

Чемпионат.comиещё 2

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился эмоциями от заключительного выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Клебо: это не та концовка Олимпиады, на которую я рассчитывал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я решил стартовать только после того, как марафон укоротили до 30 км. Подумал так: «Окей, хотя бы попробую и посмотрю, что будет». Ничего из этого не получилось. Это не та концовка, на которую я рассчитывал. Но это жизнь», — сказал Клебо после гонки.

Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Норвежский лыжник снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин. На третьем месте — норвежец Симен Хегстад Крюгер.

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