Клебо: это не та концовка Олимпиады, на которую я рассчитывал

«Я решил стартовать только после того, как марафон укоротили до 30 км. Подумал так: «Окей, хотя бы попробую и посмотрю, что будет». Ничего из этого не получилось. Это не та концовка, на которую я рассчитывал. Но это жизнь», — сказал Клебо после гонки.