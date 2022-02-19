Россия установила рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах

Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Пекине рекордное в новейшей истории отечественного спорта количество медалей.

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Всего на счету россиян уже 29 наград, в том числе шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Четырех награды высшей пробы российской сборной принесли лыжники, остальные две были завоеваны в фигурном катании. В этих же видах спорта были выиграна большая часть серебряных медалей (четыре и две медали соответственно).

По одной серебряной медали досталось россиянам в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке и прыжках на лыжах.

По три бронзовые награды россияне удостоились в лыжных соревнованиях, биатлоне и фристайле. По одной — в коньках, шорт-треке, санном спорте и сноуборде.