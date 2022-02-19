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Олимпиада-2022
2 часа назад

Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках

Чемпионат.comиещё 1

Российский лыжник Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках после победы в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Примечательно, что это золото стало для Александра третьим на текущих Играх.

Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках
Фото:  MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7 2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание +5,5 3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0 4. Артём Мальцев (Россия) +10,7 5. Сьюр Рёте (Норвегия) +15,8 6. Денис Спицов (Россия) +26,2.

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