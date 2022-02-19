Российский лыжник Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках после победы в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Примечательно, что это золото стало для Александра третьим на текущих Играх.