Российский лыжник Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках после победы в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Примечательно, что это золото стало для Александра третьим на текущих Играх.
Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7 2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание +5,5 3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0 4. Артём Мальцев (Россия) +10,7 5. Сьюр Рёте (Норвегия) +15,8 6. Денис Спицов (Россия) +26,2.