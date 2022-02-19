Бах считает, что тренерский штаб неправильно повёл себя после неудачи Камилы в произвольной программе. Этери Георгиевну хотят проверить.

Двойные стандарты правят балом на Олимпийских играх в Пекине. Во всяком случае, в фигурном катании. А ведущая партия непосредственного у самого Международного олимпийского комитета (МОК), который каким-то неимоверным образом разглядел в действиях Этери Тутберидзе по отношению к Камиле Валиевой элементы жестокого обращения с ребёнком.

Очередная «вина» тренера олимпийских чемпионок в том, что она неправильно встретила свою воспитанницу после выступления в произвольной программе, не проявила должного сочувствия, ведь Камила столкнулась с огромным давлением на этих соревнованиях.

При этом в МОК не хотят вспоминать, что они сами превратили Олимпиаду для Камилы в кошмар. Но во всём виновата Тутберидзе. Видимо, не хотела, чтобы три её девочки стояли на пьедестале. Ну да, очень правдоподобная версия.

«Неужели можно быть настолько холодным к спортсменке?»

Пора давно понять, что любое действие и слово Этери Тутберидзе может спровоцировать осуждение, а то и раздуться до скандала вселенского масштаба или хотя бы масштаба Олимпиады.

Именно это пытается сейчас провернуть МОК: соревнования одиночниц закончились, Валиева оказалась четвёртой, но история продолжается. Самое время перекинуться со слишком талантливой девочки на её слишком успешного тренера. И повод отменный: Тутберидзе не разрыдалась вместе с Камилой после её неудачного выступления в произвольной программе, да ещё посмела спросить у неё, почему она перестала бороться.

По мнению президента МОК Томаса Баха, такое поведение крайне холодное и неправильное, тем более Камила каталась в условиях огромного стресса. Эти выводы он сделал, смотря трансляцию соревнований по ТВ, а своими впечатлениями поделился в ходе пресс-конференции.

«Я видел, как Валиеву встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Вместо того чтобы приободрить, пытаться помочь ей, вокруг неё была атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди из её окружениях проявляли себя в жестах, то это были жесты отречения, неприятия, я смотрел по ТВ. Я целый вечер не мог отделаться от этого. Неужели можно быть настолько холодным к спортсменке?» — сказал Бах.

Это «горячее» высказывание Баха сквозит сплошным лицемерием. Почему в принципе Камила Валиева каталась на Олимпиаде, словно сама не своя? Кто сломал девочке, бьющей рекорды и одерживающей безоговорочные победы, олимпийский турнир? Точно не Тутберидзе и не другие тренеры из её штаба.

Именно МОК позволил сначала вылезти наружу информации с допингом у защищённого лица, требовал отстранения Камилы, а когда её всё-таки допустили к личному турниру, состряпал целый список издевательств над спортсменкой. Все эти отмены церемоний награждения, предварительные результаты, отказ засчитывать рекорды, если она их установит, 25 человек в произвольной программе вместо 24.

МОК так старательно демонстрировал публичную порку 15-летней девочки и изживал её из личного турнира, что, кроме отвращения, после этого ничего не заслуживает. И уж точно не главе МОК после развязанной драмы на Олимпиаде оценивать действия её тренеров. По телевизору.

Тутберидзе пыталась не усугубить драму

Странно, что столь заботливый господин Бах не беспокоился о состоянии Камилы раньше. Почему никто в МОК не пресёк её травлю изначально? Это нормально, что фигуристка узнала, будет ли она выступать, накануне короткой программы? А перед этим семь часов сидела и слушала, как обсуждают её дело. Да ещё ночью. Измотали и психологически, и физически. Даже на показательные выступления собирались не звать, если она попадёт в тройку. Беспощадно давали ей понять, что она в Пекине — лишняя, что ей не место среди «чистых» спортсменов, хотя вина её ни в чём не доказана. Сами сломали, а теперь быстренько переводят стрелки на «жестокий и бесчувственный» тренерский штаб фигуристки.

«Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим ВАДА. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — отметил Бах.

Если посмотреть внимательно на то, что происходило после произвольной Камилы, ничего сверхъестественного и неприемлемого в поведении тренеров не было. В сдержанности Тутберидзе прослеживается желание не заострять внимание на том, что Камила не справилась с программой из-за окружившего её допинг-скандала. А разбор рабочих моментов был нужен, чтобы девочка не расплакалась ещё больше на глазах всего мира. Неужели никто не знает, как это бывает? Жалость может подавить ещё больше. К чему было усиливать драму?

«До сих пор нахожусь в недоумении»

Тренер наших серебряных медалистов в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин сильно возмутился, узнав о нападках на Тутберидзе, и посчитал нужным выразить ей свою поддержку.

«Уважаемый господин президент. Мне очень удивительна ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы её ученицы Камилы Валиевой.

Вы пишете, что вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жёсткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырёх олимпийских чемпионок с 2014 года, и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений.

Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не вам учить выдающегося тренера манерам», — написал Жулин в своём «инстаграме».

Эту запись увидела сама Тутберидзе и поблагодарила Жулина, признавшись, что сама не понимает, что происходит.

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина.

Ужасно, когда виновные мало того, что не признают свою вину, нет, они перекладывают всю ответственность на других. МОК показал, что лицемерие — это нормальная практика для их организации, а их жертвой может стать любой неугодный: и юная талантливая девочка, и известный во всём мире тренер, который приносит слишком много медалей России.