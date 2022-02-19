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Олимпиада-2022
1 час назад

Конькобежец Захаров рассказал о планах покорить Эверест

ТАСС

Российский конькобежец Руслан Захаров собирался покорить Эверест в случае победы на Олимпиаде в Пекине. Об этом Захаров он рассказал журналистам.

Конькобежец Захаров рассказал о планах покорить Эверест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я четыре года назад сказал, что если стану олимпийским чемпионом, то пойду на Эверест. Чтобы пойти на Эверест, нужно минимум $100 тыс. Это как раз те призовые, которые можно получить за олимпийское золото, - пояснил Захаров. - Поэтому на Эверест я еще не заработал. До сих пор хочу на Эверест и больше пока нет никаких планов. А еще хочу домой".

"Если подводить итоги, я счастлив, как все завершилось. Да, два моих последних забега - финал командной гонки и масс-старт - завершились поражениями, это оставило осадок некоторый. Я профессиональный спортсмен и всегда хочу побеждать", - добавил он.

Захаров поблагодарил Союз конькобежцев России и тренера Виктора Сивкова за то, что они дали ему шанс перейти в конькобежный спорт из шорт-трека. "Спасибо и моей семье, которая поддерживает все мои авантюры", - добавил конькобежец.

На Олимпиаде в Пекине Захаров стал серебряным призером в командной гонке преследования. В 2014 году он стал олимпийским чемпионом в шорт-треке, а в 2017 году перешел в конькобежный спорт.

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