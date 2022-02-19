Конькобежец Захаров рассказал о планах покорить Эверест

"Я четыре года назад сказал, что если стану олимпийским чемпионом, то пойду на Эверест. Чтобы пойти на Эверест, нужно минимум $100 тыс. Это как раз те призовые, которые можно получить за олимпийское золото, - пояснил Захаров. - Поэтому на Эверест я еще не заработал. До сих пор хочу на Эверест и больше пока нет никаких планов. А еще хочу домой".