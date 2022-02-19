Губерниев объяснил провал Клебо

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо перед олимпийским марафоном всю ночь провел в туалете, страдая от диареи и других симптомов ротавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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«У него какая-то ротавирусная инфекция… Оказывается, он всю ночь не спал и провёл в известном месте эту самую ночь», - сказал Губерниев.

Клебо подхватил ротавирус в преддверии масс-старта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

По словам Губерниева, если бы лыжникам пришлось бежать 50 км, «Клебо «не вышел бы на старт как раз по причине болей в животе».

Сегодня Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем. Он прошел только половину дистанции и снялся с трассы. Ранее организаторы сократили данный марафон с 50 до 30 км.

Ротавирусную инфекцию иногда называют «кишечным гриппом», хотя ротавирус не имеет никакого отношения к гриппу. Ротавирусы передаются фекально-оральным путем: через загрязнённые руки, поверхности и вещей. Характерно острое начало болезни — рвота, диарея, резкое повышение температуры,

Болезнь считается детской, потому что организмы взрослых людей более защищены от ротавирусов. Данная инфекция является наиболее частой причиной диареи у детей.