Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Губерниев объяснил провал Клебо проведенной ночью в туалете

Майк Габриелян

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо перед олимпийским марафоном всю ночь провел в туалете, страдая от диареи и других симптомов ротавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев объяснил провал Клебо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него какая-то ротавирусная инфекция… Оказывается, он всю ночь не спал и провёл в известном месте эту самую ночь», - сказал Губерниев.

Клебо подхватил ротавирус в преддверии масс-старта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

По словам Губерниева, если бы лыжникам пришлось бежать 50 км, «Клебо «не вышел бы на старт как раз по причине болей в животе».

Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде-2022

Сегодня Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем. Он прошел только половину дистанции и снялся с трассы. Ранее организаторы сократили данный марафон с 50 до 30 км.

Ротавирусную инфекцию иногда называют «кишечным гриппом», хотя ротавирус не имеет никакого отношения к гриппу. Ротавирусы передаются фекально-оральным путем: через загрязнённые руки, поверхности и вещей. Характерно острое начало болезни — рвота, диарея, резкое повышение температуры,

Болезнь считается детской, потому что организмы взрослых людей более защищены от ротавирусов. Данная инфекция является наиболее частой причиной диареи у детей.

Ранее педиатр перечислила симптомы ротавируса у ребенка.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители