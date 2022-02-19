Последний рывок к олимпийскому золоту

20 февраля в финальном матче олимпийского хоккейного турнира сборная России сыграет с командой Финляндии. Кто завоюет золотые медали? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Финляндия - Россия: прогноз и ставки на финал Олимпиады-2022 20 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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20 февраля в Пекине сборные Финляндии и России разыграют золотые медали в хоккейном турнире. Видеотрансляцию матча онлайн покажет Первый канал. Прямой эфир встречи начнется в 07:10 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами финскую сборную. Поставить на победу команды Суоми в основное время можно с коэффициентом 2.40, это примерно 40% вероятности. Шансы России аналитики оценили коэффициентом 2.65 (36%), а на ничью в основное время можно сделать ставку за 3.90 (24%).

Поставить на победу финнов с учетом возможных овертайма и серии буллитов можно за 1.83, а победа России в матче идет за 1.97.

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 5.5 можно с коэффициентом 3.30, а на тотал меньше 5.5 – за 1.30.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.22. С коэффициентом 4.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

Финляндия - Россия : какие делать ставки на финал Олимпиады 20 февраля

Сборная России добралась до финала Олимпиады-2022. Прямо скажем, игра нашей команды не сильно впечатляет, но результат достигнут, а это главное. Полуфинал со Швецией был абсолютно равным, пожалуй, в конце матча шведы были даже ближе к победе, но в серии буллитов удача улыбнулась нашей сборной.

Эта сборная России играет в несвойственный себе хоккей. Созидателей в составе не так много, зато оборона надежна: если не считать матч с Чехией, то больше одной шайбы за матч команда на Олимпиаде не пропускала. Ну и Иван Федотов - вратарь России проводит этот турнир выше всяких похвал.

Загвоздка здесь только одна: в финале предстоит играть с Финляндией, исторически самым неудобным соперником для нашей команды. И на Олимпиады эта тенденция тоже распространяется, вспомним четвертьфинал Сочи-2014. На этом турнире у финнов едва ли не сильнейший из всех команд состав. Да и играют они уверенно. В четвертьфинале размялись на Швейцарии (5:1), а в полуфинале поставили на место выскочек из сборной Словакии (2:0). В пользу финов говорит и тот факт, что времени на восстановление у них на 9 часов больше, а играли они 60 минут. Наши же отбегали на 10 минут больше (овертайм при этом в энергозатратном формате 3 на 3), а затем еще потратили кучу нервов и эмоций в серии буллитов. Конечно, выход в финал - мощный психологический допинг, но силы не беспредельны.

Очень хочется, чтобы сборная России на этом турнире завоевала золотые медали, но уж очень хороша команда Финляндии. Объективно, они выглядят фаворитами финала. Поставить на успех финнов в матче в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.83.

Результативного хоккея здесь ждать не стоит, это финал. Цена ошибки очень высока, да и оборона у команд хороша. В целом, эта Олимпиада не потрясает результативностью, поэтому напрашивается ставка на низовой характер встречи. Поставить на ТМ 4.5 шайбы в БК «Фонбет» можно за 1.65.