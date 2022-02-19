CAS решил судьбу американских фигуристов после командного турнира Игр-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении призёров командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Адвокаты сборной США обратились в CAS, чтобы получить серебряные медали.
Напомним, сборная России выиграла командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Но из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой церемония награждения была отменена.
Серебро завоевали американцы, бронзу — японцы.
Ранее Ирина Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с Валиевой.