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Олимпиада-2022
15 минут назад

CAS отклонил апелляцию США о награждении призёров командного турнира Игр-2022

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении призёров командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

CAS решил судьбу американских фигуристов после командного турнира Игр-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Адвокаты сборной США обратились в CAS, чтобы получить серебряные медали.

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Но из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой церемония награждения была отменена.

Серебро завоевали американцы, бронзу — японцы.

CAS озвучил вывод по скандальной ситуации с Валиевой

Ранее Ирина Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с Валиевой.

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