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Олимпиада-2022
1 час назад

Вяльбе призналась в зависти к Большунову

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Александра Большунова на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Вяльбе призналась в зависти к Большунову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что его уже можно называть великим спортсменом, а также призналась в том, что завидует ему.

«Я не помню, кто еще из наших лыжников на Олимпиаде завоевывал медаль в каждой гонке. Это очень круто, он бьет все рекорды. Молодец. Я ему уже завидую, у меня не так все хорошо складывалось. Но он трудяга, он — заслужил», — заявила Вяльбе.

Большунов в Пекине взял золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте. Кроме того, спортсмен завоевал три серебра и бронзу Игр-2018 в Пхенчхане.

Вяльбе трижды становилась олимпийской чемпионкой в лыжных гонках. Все победы были добыты в эстафете. В ее активе также четыре бронзовых медали Игр.

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