Вяльбе призналась в зависти к Большунову

«Я не помню, кто еще из наших лыжников на Олимпиаде завоевывал медаль в каждой гонке. Это очень круто, он бьет все рекорды. Молодец. Я ему уже завидую, у меня не так все хорошо складывалось. Но он трудяга, он — заслужил», — заявила Вяльбе.