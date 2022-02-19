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Олимпиада-2022
1 час назад

Китайские болельщики дали прозвища российским фигуристкам

Говорит Москва

В социальных сетях Камилу Валиеву называют Малышкой К., Анну Щербакову — Сокровищем, а Александру Трусову — Шаша. Как сообщает РИА Новости, если эти имена ввести в крупнейшем китайском поисковике Baidu, он выдаёт больше 750 тысяч результатов. В открытом доступе выложены фотографии плачущих Валиевой и Трусовой и сидящей на диване Щербаковой.

Валиева и Трусова разрыдались после выступления на Олимпиаде в Пекине

Пользователи китайских соцсетей сопереживают спортсменкам и сочувствуют Камиле Валиевой, называя её случай с допинг-скандалом «вопиющей несправедливостью».

Также жители КНР отмечают, что «эти три ребёнка точно не захотят вспоминать поездку на Олимпиаду».

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в личном зачёте по результатам обеих программ. Александра Трусова заняла второе место, а лидировавшая после короткой программы Камила Валиева оказалась четвёртой.

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