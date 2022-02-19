Китайские болельщики дали прозвища российским фигуристкам

В социальных сетях Камилу Валиеву называют Малышкой К., Анну Щербакову — Сокровищем, а Александру Трусову — Шаша. Как сообщает РИА Новости, если эти имена ввести в крупнейшем китайском поисковике Baidu, он выдаёт больше 750 тысяч результатов. В открытом доступе выложены фотографии плачущих Валиевой и Трусовой и сидящей на диване Щербаковой.