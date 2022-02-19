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Олимпиада-2022
54 минуты назад

Россияне взяли серебро и бронзу Олимпиады в парном фигурном катании

Елена Прошина

Российские пары выиграли серебряную и бронзовую награды в парном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россияне взяли серебро и бронзу Олимпиады в парном фигурном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, отстав от победителей всего на считанные доли балла (239,25). Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров с результатом 237,71 балла.

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Четвертое место осталось также за россиянами Александрой Бойкова и Дмитрием Козловским.

Успехи российских фигуристов позволил национальной олимпийской команде подняться на одну строчку вверх в общекомандном медальном зачете. В настоящее время Россия находится на восьмом месте с 31 медалью в активе.

Ранее сообщалось, что Россия обновила собственный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах.

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