Россияне взяли серебро и бронзу Олимпиады в парном фигурном катании

Российские пары выиграли серебряную и бронзовую награды в парном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, отстав от победителей всего на считанные доли балла (239,25). Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров с результатом 237,71 балла.
Четвертое место осталось также за россиянами Александрой Бойкова и Дмитрием Козловским.
Успехи российских фигуристов позволил национальной олимпийской команде подняться на одну строчку вверх в общекомандном медальном зачете. В настоящее время Россия находится на восьмом месте с 31 медалью в активе.
Ранее сообщалось, что Россия обновила собственный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах.