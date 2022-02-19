Фигуристы Тарасова и Морозов принесли России серебро на ОИ-2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в сетке парного катания, завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине.
Отечественная пара набрала на своей прокат 155,0 балла. По итогам короткой и произвольной программ россияне удостоились 239,25 балла.
Золото ушло в копилку сборной Китая, которую представляла пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Они набрали за оба проката 239,88 балла.
Серебряная медаль уходит паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов (237,71 балла).
4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.