Фигуристы Тарасова и Морозов принесли России серебро на ОИ-2022

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в сетке парного катания, завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: fsrussia.ru fsrussia.ru

Отечественная пара набрала на своей прокат 155,0 балла. По итогам короткой и произвольной программ россияне удостоились 239,25 балла.

Золото ушло в копилку сборной Китая, которую представляла пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Они набрали за оба проката 239,88 балла.

Серебряная медаль уходит паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов (237,71 балла).