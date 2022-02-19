Морозов раскрыл свои планы после завоевания серебра на Олимпиаде

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова оценили свое выступление на Олимпиаде в Пекине, где завоевали серебро в соревнованиях пар.

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– Выдали на главном соревновании лучшее исполнение. Как у вас это получилось?

– Это результат работы по ходу сезона. Были корректировки после каждого старта, всегда подводили к более надежному и чистому прокату. Здесь все прокаты выполнили так же или лучше.

– Не было тревоги?

– Конечно, Игры – это волнение. Но мы подходили к этому рационально – знали, как пойти на программу, как ее катать, с каким ритмом. Все было выверено на подкорке мозга. Поэтому ничего непредвиденного не было, все было «автоматом».

– У многих пар после программы слезы на глазах. Что происходит внутри?

– Мы откатали программу и до последней секунды музыки не отпускали концентрацию. На конечной позе остановились, выдохнули и поняли, что все получилось. Тогда хлынули эмоции, – цитирует Морозова «Матч ТВ».

– Такое чувство, что не можете остановить эти эмоции.

– Нет, просто сейчас устали. Когда встали в конечную позу произвольной программы, поняли, что все хорошо и чисто. Тут был взрыв эмоций. Ты их не можешь сдерживать, – добавила Тарасова.

Также Морозов ответил журналистам на вопрос о дальнейших спортивных планах.