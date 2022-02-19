Последний день Олимпиады-2022: Что ждет Россию

20 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине будут разыграны пять комплектов медалей в пяти видах спорта.
Горнолыжный спорт
4:00 (финал в 5:37) — параллельный слалом, смешанная команда
Участники от России: Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко и Анастасия Горностаева.
Керлинг
4:05 — женщины, матч за золото
Япония — Великобритания
Бобслей
4:30 (финальный заезд в 6:20) — мужчины, четверки
Участники от России: экипаж Ростислава Гайтюкевича, экипаж Максима Андрианова.
Лыжные гонки
6:00 — женщины, масс-старт 30 км
Участницы от России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.
Фигурное катание
7:00 — показательные выступления
Хоккей
7:10 — финал, мужчины
Россия — Финляндия
15:00 — Церемония закрытия Олимпиады в Пекине.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об организации Олимпийских игр.