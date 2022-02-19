Последний день Олимпиады-2022: Что ждет Россию

20 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине будут разыграны пять комплектов медалей в пяти видах спорта.

Фото: Jae C. Hong/AP Jae C. Hong/AP

Горнолыжный спорт

4:00 (финал в 5:37) — параллельный слалом, смешанная команда

Керлинг

4:05 — женщины, матч за золото

Япония — Великобритания

Бобслей

4:30 (финальный заезд в 6:20) — мужчины, четверки

Участники от России: экипаж Ростислава Гайтюкевича, экипаж Максима Андрианова.

Лыжные гонки

6:00 — женщины, масс-старт 30 км

Фигурное катание

7:00 — показательные выступления

Хоккей

7:10 — финал, мужчины

Россия — Финляндия

15:00 — Церемония закрытия Олимпиады в Пекине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об организации Олимпийских игр.