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Олимпиада-2022
1 час назад

Волосожар – Тарасовой и Морозову: «Это были прокаты всей вашей жизни. Знайте, что одна из сторон вашей серебряной медали – золотая»

Sports.ru

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поздравила Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на Олимпиаде в Пекине.

"Прокаты всей вашей жизни": Волосожар оценила выступление Тарасовой и Морозова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ребята, это был очень долгий, тернистый путь. Но самые верные, самые верящие в вас люди прошли его с вами до конца. До этой невероятной точки!

Вся команда тренеров – спасибо вам огромное за силы, время, эмоции и всю ту работу, результаты которой стоят сегодня на олимпийском пьедестале! Макс Траньков – ты все знаешь.

Женечка Тарасова, Володя Морозов, это правда были прокаты всей вашей жизни. То, как вы боролись, как вы выложились – потрясающе!

47 сотых от олимпийского золота... Знайте, что одна из сторон вашей серебряной медали – золотая. Обнимаю вас!» – написала Волосожар в инстаграме.

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