"Прокаты всей вашей жизни": Волосожар оценила выступление Тарасовой и Морозова

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поздравила Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на Олимпиаде в Пекине.
«Ребята, это был очень долгий, тернистый путь. Но самые верные, самые верящие в вас люди прошли его с вами до конца. До этой невероятной точки!
Вся команда тренеров – спасибо вам огромное за силы, время, эмоции и всю ту работу, результаты которой стоят сегодня на олимпийском пьедестале! Макс Траньков – ты все знаешь.
Женечка Тарасова, Володя Морозов, это правда были прокаты всей вашей жизни. То, как вы боролись, как вы выложились – потрясающе!
47 сотых от олимпийского золота... Знайте, что одна из сторон вашей серебряной медали – золотая. Обнимаю вас!» – написала Волосожар в инстаграме.