«Я плачу каждый день». Самые громкие скандалы Олимпийских игр в Пекине

Слёзы Валиевой и Трусовой, страдания Васнецовой в изоляторе, подсуживание Китаю и хоккей в медицинских масках

Фото: NIKOLAY MURATKIN/GETTY IMAGES NIKOLAY MURATKIN/GETTY IMAGES

На Олимпиаде в Пекине не обошлось без громких допинговых скандалов, спорного судейства и вопросов к организации соревнований. Биатлонистка Васнецова плакала из-за отвратительного питания в изоляторе, российские хоккеистки играли в масках из-за протеста канадок, судей обвиняли в помощи китайским шорт-трекистам, а в фигурном катании произошла драма, достойная экранизации.

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«Я плачу каждый день»

Одна из первых скандальных ситуаций на Олимпиаде-2022 связана с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая в Пекине сдала два положительных теста на коронавирус и попала в изолятор. Спустя несколько дней карантина Валерия пожаловалась на ужасное питание, из-за которого у неё начались проблемы со здоровьем. «Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

Через обращение к IBU и МОК ситуацию удалось изменить, и спортсменов, находящихся в изоляторе, обеспечили нормальным питанием.

Хоккей в масках

Ещё один громкий скандал с участием российских спортсменов произошёл в женском хоккее. Матч между российской командой и Канадой начался на час позже запланированного, потому что канадки отказывались играть из-за отсутствия актуальных ПЦР-тестов россиянок. В итоге команда Канады всё-таки согласилась выйти на лёд, но всем хоккеисткам пришлось играть в масках! К счастью, после второго периода снять их российским хоккеисткам всё-таки разрешили, а вот канадки решили продолжать матч в них.

Судейские скандалы в шорт-треке

Сразу несколько олимпийских скандалов связано с китайскими шорт-трекистами, а точнее, с неоднозначными судейскими решениями. По ходу турнира несколько раз судьи принимали спорные решения в пользу хозяев Олимпиады и дисквалифицировали их соперников, не обращая внимания на ошибки китайцев. Судей обвиняли в подсуживании и протаскивании в финал китайских спортсменов. Спорные ситуации возникли в смешанной эстафете на 2000 м (где под удар попала и российская команда), на дистанции 1000 м у мужчин, 500 м у женщин и в мужской эстафете на 5000 м.

Сенсация в прыжках на лыжах с трамплина

В командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина у спортсменов сразу нескольких сильнейших команды были аннулированы попытки из-за проблем с экипировкой. Их комбинезоны не соответствовали регламенту! Эту ошибку обнаружили сразу у трёх команд-лидеров.

Из-за аннулирования попыток спортсмены Австрии, Японии, Германии, а также Норвегии не смогли побороться за медали. У российской команды проблем с комбинезонами не возникло, наши спортсмены показали достойные прыжки и сенсационно выиграли серебряные награды.

Допинговые скандалы Пекина

На Олимпиаде в Пекине не обошлось и без допинговых скандалов. Первым положительный допинг-тест в Китае сдал горнолыжник из Ирана Хусейн Саве-Шемшаки.

Также из-за допинга была отстранена от соревнований украинская лыжница Валентина Каминская, в допинг-пробе которой были обнаружены стероиды. После случившегося Валентина объявила о завершении спортивной карьеры.

Чуть позже допинг был обнаружен у ещё одной спортсменки сборной Украины — бобслеистки Лидии Гунько.

Драма Валиевой

Самой обсуждаемой темой Олимпиады-2022 и главной драмой Игр в Пекине стал допинговый скандал, связанный с Камилой Валиевой. После командных соревнований по фигурному катанию, где россияне выиграли золото, организаторы отменили церемонию награждения из-за положительной допинг-пробы нашей фигуристки, которую она сдала ещё в декабре.

Прямо во время Олимпиады прошло заседание выездной панели CAS, по итогам которого Валиевой всё-таки разрешили выступить в личном турнире одиночниц. Однако скандал вымотал 15-летнюю спортсменку, и она смогла показать только четвёртый результат, хотя до соревнований именно Валиева являлась главной претенденткой на победу. Более того, после выступления девушек президент МОК Томас Бах раскритиковал штаб Этери Тутберидзе и высказался о возможном жестоком обращении тренеров с подопечными.

Уже после того, как Валиева покинула Пекин, американские фигуристы, занявшие второе место в командном турнире, запросили пересмотр решения МОК об отмене медальной церемонии. Однако CAS отклонил апелляцию США, и медали в Пекине спортсменам так и не вручили.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет!»

В личном турнире одиночниц произошла ещё одна скандальная ситуация с участием российской фигуристки. Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков в своей произвольной программе, однако заняла только второе место, уступив Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова разрыдалась и на эмоциях грозилась бросить фигурное катание: «Ненавижу всех, я ненавижу этот спорт. У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя!» — выкрикивала фигуристка.