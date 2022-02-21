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Олимпиада-2022
1 час назад

Тарасова: главное разочарование Олимпиады – вопрос с Валиевой

Газета.Ruиещё 4

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой главным разочарованием завершившихся зимних Олимпийских игр в Пекине.

Тарасова назвала главное разочарование Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главное разочарование Олимпиады? Весь вопрос с Валиевой. Вся эта ситуация была совершенно несправедлива", — передает слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе. На Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Награждение призеров будет проведено как только завершится расследование по делу россиянки. Ранее Ирина Роднина заявила, что ее поражают те, кто называет Камилу Валиеву главным героем сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

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