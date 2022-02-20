Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
Олимпиада-2022
57 минут назад

Фигурист Козловский о судействе на ОИ: нам позорно недодали баллов

Газета.Ru

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, бурно отреагировал на оценки в произвольной программе и заявил, что судьи их позорно недодали.

Нам позорно недодали баллов: Фигурист Козловский об ОИ
Фото: Aleksandra Szmigiel/ReutersAleksandra Szmigiel/Reuters

"Мы получили не свои баллы. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы что-то не видели. Недоволен оценками? Вы смеетесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать", — передает слова Козловского "Матч ТВ".

Козловский и Бойкова по результатам турнира пар заняли четвертое место. Их проигрыш бронзовым призерам составил чуть более 17-ти баллов. По результатам соревнований первое место заняли Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая. Серебряные медали достались российской паре Евгения ТарасоваВладимир Морозов. Им до первого места не хватило 0,63 балла. Бронза у еще одних представителей России – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Всего у российских фигуристов шесть наград на Играх в Пекине: золото в командном турнире, золото и серебро в женском одиночном катании, серебро в соревнованиях танцевальных пар, серебро и бронза в парном катании.

Ранее Александр Энберт объяснил, почему Тарасова и Морозов не добрались до золотых медалей Олимпиады.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители