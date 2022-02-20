Нам позорно недодали баллов: Фигурист Козловский об ОИ

"Мы получили не свои баллы. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы что-то не видели. Недоволен оценками? Вы смеетесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать", — передает слова Козловского "Матч ТВ".