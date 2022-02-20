Непряева досрочно завершила участие в марафоне на ОИ

Лыжница сборной России Наталья Непряева досрочно завершила участие в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Девушки бегут 30 км. С первых метров дистанции российским лыжницам не удалось выбиться в группу лидеров. Непряева проехала лишь около 7,5 км.Таким образом на дистанции остались россиянки Татьяна Сорина , Анастасия Рыгалина и Мария Истомина .

Напомним, что вчера в мужском марафоне норвежец Йоханнес Клебо сошел с дистанции в марафоне. На Олимпийских играх в Пекине Непряева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в эстафетной гонке. Также в активе 26-летней спортсменки серебро в скиатлоне и бронза в командном спринте. 19 февраля Александр Большунов стал победителем в мужском марафоне на Олимпийских играх в Пекине.

Всего на Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей: четыре золотые (Большунов в скиатлоне и марафоне, а также женщины и мужчины в своих эстафетных забегах), четыре серебряные (Спицов и Непряева в скиатлоне, Большунов в гонке с раздельным стартом и Якимушкин в марафоне) и три бронзовые награды (Терентьев в спринте, а также женщины и мужчины в командных спринтах). Ранее Юрий Бородавко рассказал, как норвежцы просили сократить дистанцию марафона с 50 до 15 км.