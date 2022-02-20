Чуда, как четыре года назад, не произошло. Финляндия взяла первое хоккейное золото.

За последний месяц в адрес сборной России по хоккею было направлено очень много негативных слов. Критические стрелы – и небезосновательно – начали лететь в сторону команды ещё до вылета в Пекин. В менеджеров и тренерский штаб – за излишнюю секретность и спорный выбор состава, в самих игроков, уже по прилёте, — за невзрачную игру в отдельно взятых матчах и неприемлемую для Олимпиады недисциплинированность, как было в случаях со Слепышевым и в большей степени с Воронковым.

Однако во главе угла на любом турнире, особенно таком краткосрочном, всегда стоит результат. И здесь пока никаких вопросов к сборной быть не могло: команда Алексея Жамнова подтвердила статус одного из фаворитов олимпийского первенства, пройдя полный испытаний путь, но всё-таки дойдя до финала, который стал для России вторым подряд – впервые в истории.

Добраться туда нашим хоккеистам помогло то, в отсутствие чего за последние 11 дней их точно нельзя было упрекнуть ни разу – характер. Да, этой команде не хватает мастерства, но его недостаток она компенсирует упорством, самоотверженностью и неуступчивостью на каждом участке площадки.

Россияне, что называется, дотерпели там, где это было нужно, а характер команды достиг апогея в тяжелейшем полуфинале со шведами. Надёжная игра Федотова, который на этом турнире, несмотря на локальные ошибки, пока ни разу не подводил в моменты наибольшей опасности, самоотверженные и даже в какой-то степени отчаянные сейвы Слепышева, Ткачёва и Никишина, а также хладнокровность Яковлева и Грицюка, исполнивших самые важные буллиты – всё это говорит о той воле к победе, которую регулярно проявляли игроки сборной России.

В той самой серии буллитов за наших ребят переживали даже те, кому, как казалось, нет никакого дела до олимпийского турнира. Хоккеисты спровоцировали у многих россиян те эмоции, которых мы и ждём от событий подобного масштаба – и уже за это им стоит сказать спасибо.

Но одного характера в финале Олимпиады может быть недостаточно. Тем более в таком финале, где тебе противостоит её главный фаворит. В отличие от нашей команды, у сборной Финляндии прекрасно выстроена система. Юкка Ялонен собрал настоящую машину, которая непобедимой поступью пробиралась к решающему матчу. Никогда в своей истории Суоми не видели золотых олимпийских медалей – и сегодня у них была едва ли не лучшая возможность исправить этот недочёт.

Финны начали финал в абсолютно свойственной им манере – «уфимское» звено пыталось плести свои кружева в нашей зоне, один из лучших игроков этой Олимпиады на «точке» Валттери Фильппула вновь забирал большую часть вбрасываний, а Лео Комаров сразу же начал лезть под кожу россиянам.

«Львы» были гораздо активнее в финальной трети, но эта активность сыграла с ними злую шутку. Бьёрнинен слегка переусердствовал, сыграв высоко поднятой клюшкой, и оставил свою команду в меньшинстве. Мы говорили, что у России будут шансы при розыгрыше лишнего – и в том компоненте, который проседал на протяжении всего турнира, наши хоккеисты преуспели с первой же попытки. Свою пушку наконец-то расчехлил Григоренко – Михаил бросил на неудобной для Сятери высоте, а умелые действия Карнаухова на пятачке помогли скрыть полёт шайбы от глаз финского голкипера.

Несколько минут спустя финны получили возможность вернуть должок, когда в штрафной бокс отправился Шарипзянов. Благодаря грамотной игре на вбрасываниях Суоми провели все две минуты в нашей зоне, и с каждым приближением шайбы к воротам Федотова сердце ненадолго замирало. Однако россияне выстояли и сумели уйти на перерыв ведя в счёте.

К сожалению, после выхода из раздевалок преимущество продержалось совсем недолго – бросок Покки от синей линии получился не самым акцентированным, однако Федотов пропустил момент броска и, как следствие, шайбу, предательски залетевшую прямо в «домик». Финны могли и выходить вперёд – вскоре они вновь оказались в большинстве, но вновь на стороне России сыграла самоотверженность игроков, которые не жалея себя помогали вратарю защищать его владения.

В начале третьего периода, правда, никто из них не смог спасти нашу сборную от второго пропущенного гола. Ещё один бросок от синей, и шайба, встретив на пути клюшку Бьёрнинена, слегка изменила траекторию и пролетела над щитком Федотова.

Отступать было уже некуда – времени, чтобы отыграться, было предостаточно, но оно стремительно таяло, с каждой секундной оставляя россиянам всё меньше шансов на спасение. На протяжении нескольких минут подопечные Алексея Жамнова давили на ворота Сятери, однако получалось так, что контрмоменты финнов были опаснее любого из наших. И лишь Федотов оставлял Россию в игре.

Но забивать, естественно должен был не он. Однако простая истина «без бросков не бывает голов» сегодня сработала на все 100%. Всего три броска в створ в третьем периоде никак не помогли спасти матч, а чуда, как четыре года назад, увы, не произошло. Сборная Финляндии довела матч до победы и взяла первое олимпийское золото. У России – лишь серебро.