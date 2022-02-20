«Опустошение и никаких чувств». Россию заставили горевать

Финны снова заставили сборную России горевать.

Фото: BRUCE BENNETT/GETTY IMAGES BRUCE BENNETT/GETTY IMAGES

Сегодня в финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России в драматичной встрече уступила финнам (1:2), не сумев повторить золотой успех Пхёнчхана. Команда Алексея Жамнова осталась с серебром, а сборная Суоми впервые стала олимпийским чемпионом.

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«Будем вспоминать этот матч, упустили хороший шанс»

Защитник сборной России Дамир Шарипзянов не скрывал, что очень сильно расстроен.

— Что на душе сейчас? — Пустота. Ничего хорошего.

— Почему вы проиграли? — Они забили на один гол больше, чем мы. Вы сами всё видели. Забили два рабочих гола, такие голы приносят чемпионство. Поздравляю финнов с победой.

— Чего вам не хватило? — Одного гола, как бы банально это не звучало.

— Но вы всё равно завоевали медаль. — Да, но будем вспоминать этот матч, упустили хороший шанс.

— Почему не можем обыграть финнов? — Они всегда системно играют, одинаково. Это работает.

— А вы? — Мы тоже играли системно. Мне нечего больше сказать.

«Всё шло по плану, а потом, может, немного отступили после гола»

Михаил Григоренко в привычной для себя манере чётко разложил все моменты встречи.

— Как оцените матч? — Проиграли, не тот результат, который все хотели. Недостаточно бросали, где-то лишнее удаление не заработали. Надо было больше лезть на ворота, играть агрессивнее в атаке. Все старались, боролись, выполняли тренерские установки.

— Егор Яковлев сказал, что, может, немного рано забили? — Хорошо, что забили, вели после первого периода 1:0. Всё шло по плану, а потом, может, немного отступили после гола. Второй период неплохо сыграли, но они нас перебросали. Тут даже не качество, а количество бросков. В итоге они забили на один гол больше.

— Почти весь турнир вы провели в четвёртой тройке. Как оцените свою игру? — В начале турнира у меня в первой тройке немного не получилось в плане реализации моментов. Какую роль тебе тренеры отводят, ту ты и стараешься выполнять. У кого-то получился лучше турнир, у кого-то хуже. Мы старались и приняли ту роль, которую нам отвели.

— Расскажите о своём сегодняшнем голе. — Выиграли вбрасывание, ребята поборолись. Паша Карнаухов здорово закрыл вратаря. У меня получился точный бросок.

«Матч не оправдал наших надежд»

«Нет никаких эмоций, ничего не чувствую. Матч не оправдал наших надежд. В третьем периоде пропустили в первой смене, потом уже было тяжело взломать финскую оборону. Пытались отыграться, заводили шайбу в их зону… Мы ждали их ошибки, но они сыграли организованно», — заявил российский капитан Вадим Шипачёв.

«Рано мы забили и успокоились»

«Позитив в том, что мы играли в финале, что дошли до этого финала. Это уже результат. С одним голом тяжело выиграть — это факт. Рано мы забили и успокоились. Вернее, не то, чтобы успокоились, а отошли от своей игры. Стали действовать проще, отбрасываться больше. Если бы продолжили показывать свой хоккей после гола, все могло сложиться по-другому.

Эмоции после полуфинала были. Это финал Олимпийских игр. Очень хотели, но на данный момент как есть так есть. Не сказал бы, что исход финала отражает реальное соотношение сил. Встречались две примерно равные команды. Им чуть больше повезло — посмотрите, какие голы они забили. Все ожидали немного другого. Это финал, здесь нужны такие «мусорные» голы. Надо больше бросать, что финны и сделали», — отметил защитник Егор Яковлев.

«Пустота сейчас. Нет никаких чувств»

«Пустота сейчас. Нет никаких чувств. Обидное поражение, сейчас надо перезагрузиться и вернуться в клуб с новыми эмоциями. Мало бросали, мало наседали. Финны очень здоров сыграли в средней зоне, почти все атаки они рушили в средней зоне. Мы мало играли в зоне атаки», — заявил форвард Арсений Грицюк.

«Хорошая оборона выигрывает титулы»

«Как видите, здесь любой наброс, любой бросок – это опасно. Два таких наброса на ворота обернулись для нас золотыми медалями. Где-то мы не то что недоработали – не создали столько моментов, чтобы забить и дали сопернику нанести эти броски.

Много говорили по ходу турнира, что команда играет в скучный хоккей, много голов не забивает. Но хорошая оборона выигрывает титулы», — считает нападающий россиян Владимир Ткачёв.

«Внутри, конечно, опустошение»

«Внутри, конечно, опустошение. Очень долго готовились. Разница в одну шайбу, как, наверное, и ожидалось. Это часть нашей спортивной составляющей. Удача на стороне финнов. Может быть, им было нужнее. Тут остаётся только принять.

Сейчас можно много чего говорить: повезло – не повезло, кто-то больше хотел – кто-то меньше хотел. Но только остаётся принять результат. Это медаль Олимпиады, серебро. Но мы были близки к золоту. Тяжело сейчас что-то сказать. Идём дальше», — сказал нападающий сборной России Павел Карнаухов.