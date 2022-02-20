«Львы приручили русского медведя»

Вот и закончился хоккейный турнир Олимпиады, где в финале играли сборные России и Финляндии. Как и полагается решающему матчу, на льду была настоящая драма: россияне открыли счёт первыми, но к началу третьего периода оказались в роли догоняющих. Увы, несмотря на отчаянный навал, наша сборная не сумела выиграть золото — 1:2. А вот финны впервые в своей истории стали чемпионами ОИ в хоккее. Мы собрали самые интересные оценки финала от иностранных экспертов и журналистов.