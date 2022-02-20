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Олимпиада-2022
40 минут назад

Алина Загитова расплакалась после поражения российских хоккеистов в финале Олимпиады

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Игр-2018 по фигурному катанию Алина Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею от команды Финляндии со счётом 1:2 в финальном матче Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Загитова расплакалась на Олимпиаде-2022
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Решающую шайбу Ханнес Бьёрнинен забросил на 31-й секунде третьего периода, но отыграться россияне не смогли.

Напомним, что на Играх-2018 сборная России завоевала два золота – чемпионами стали Загитова и российские хоккеисты.

В Пекине-2022 по ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. Финны прошли турнир без поражений.

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