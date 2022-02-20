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Олимпиада-2022
46 минут назад

Губерниев об игре России: «С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают»

Майк Габриелян

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игру российской сборной по хоккею в финале Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

Губерниев об игре России: «С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают», - заявил Губерниев.

Он добавил, что серебро вполне заслуженное, но все же к игре команды у него масса вопросов.

«К тренеру всегда есть вопросы, но у нас такой состав. Такой уровень КХЛ. Почти весь финал нас возили — ни отдать, ни принять. Заслуженное серебро, но к игре масса вопросов», - сообщил Дмитрий Губерниев.

Издание отмечает, что в Пекине завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею. Встреча российской и финской сборной закончилась победой финнов. Счет матча 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал журналистам, что сборная РФ могла в принципе получить олимпийское золото. Но ей банально не хватило удачи.

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