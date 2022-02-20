Губерниев об игре России: «С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают»

«Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают», - заявил Губерниев.