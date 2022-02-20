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Олимпиада-2022
1 час назад

Тарасову возмутило выступление России на Олимпиаде: «Очень плохо!»

Майк Габриелян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сборную России по хоккею, которая не смогла завоевать золотые медали Олимпиады. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, финал показал, что «сейчас мы не самые сильные в мире».

«Для победы нужно желание. Если бы оно было — не проиграли бы. Это же всё-таки Олимпийские игры. Нельзя рассчитывать на такую команду», – сказала Тарасова.

Тренер напомнила, что «это же всё-таки Олимпийские игры».

«Очень плохо, что проиграли. Не просто плохо, а очень плохо!» - посетовала тренер.

В воскресенье, 20 февраля, хоккейная сборная России проиграла Финляндии в финале пекинской Олимпиады.

В первом периоде шайбу забросил нападающий Михаил Григоренко, затем россияне пропустили во втором и третьем периодах. В итоге матч завершился со счетом 1:2 в пользу Суоми.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборная России могла завоевать золото Олимпиады, но ей не хватило удачи.

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