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Олимпиада-2022
42 минуты назад

Российский призер Олимпиады-2022 назвал соотечественников «гавноедами»

Илья Родин

Нападающий олимпийской сборной России по хоккею Антон Слепышев в своем Instagram грубо раскритиковал всех недовольных выступлением команды.

Российский призер Олимпиады-2022 назвал соотечественников «гавноедами»
Фото: ТАССТАСС

«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, ВСЕ, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство Российского СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь», - эмоционально написал Слепышев.

Хоккеист полагает, что команда играла на высоком уровне и по праву заслужила серебро.

«Это была КОМАНДА! и мы сделали ВСЕ, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!!», - заявил нападающий.

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«Советский спорт» отмечает, что на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине молодой спортсмен, выступающий в КХЛ за ЦСКА, участвовал в шести матчах. И набрал при этом 3 (2+1) очка.

Ранее сообщалось, что игру российской команды раскритиковал популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он заявил, что команда заслужила серебро, но к игре у него масса вопросов.

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